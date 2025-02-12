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Паркет

В каталоге представлено более 400 разновидностей паркета от 8 производителей мирового уровня. С помощью фильтра вы можете подобрать паркет с нужными характеристиками и декором по подходящей цене. Мы доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и области. Оставьте заявку, чтобы получить консультацию по ассортименту и ценам.
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Poenta COGNAC

Никита
Отзыв:
Заказ сделал здесь по совету друга и не пожалел. Товар оправдал мои ожидания, стоит своих денег. Натуральный цвет и текстура привнесли уют в мою кухню.
12.02.2025

SOLLIN Classic 101

Марина Шубина
Отзыв:
Толщина доски позволяет надеяться на долгий срок службы, а устойчивость к влаге послужила отличным подспорьем для использования в кухне. Доставка оказалась быстрой и без лишних трудностей, что тоже немаловажно для меня
11.02.2025

SOLLIN Classic 104

Виктор С.
Отзыв:
Установка прошла легко, полы выглядят дорого и стильно, а служить, похоже, будут долго. Особо хочу отметить отличное соотношение цены и качества, что редко встречается.
10.02.2025

Poenta WHITE

Анастасия Рублева
Отзыв:
Отличный магазин, нашла здесь все что искала. Ассортимент очень большой, поразило разнообразие цветов и рисунков. Понравилось и то, что заказ можно быстро оформить на сайте.
02.01.2025

We WooD Dark Дуб Coral 130

Евгений Буторин
Отзыв:
Были до этого в других магазинах больших, не буду писать названия. Но там ничего не впечатлило. А сюда случайно зашли и нашли то, душа хотела. Правда вышло подороже.
18.10.2024

масло Натур УФ

Наталья Константинова
Отзыв:
По совету дизайнера купили тут инженерную доску. Все хорошо, качество порадовало, и заказ без проблем оформили.
02.10.2024

We WooD Classic Дуб Moon 130

Дмитрий
Отзыв:
Благородный материал, с которым работать одно удовольствие! Ну или почти благородный, но очень качественный зато и стильный) Доска удобна в укладке, можно укладывать, как угодно. Никаких дефектов. Магазин привез качественный товар!
29.08.2024

масло Натур УФ

Марина Аксакова
Отзыв:
Оформили спальню в классическом интерьере, ну и без этой доски не обошлось. Текстура и цвет гармонично сочетается со стенами. Вообще дизайн получился очень уютным, в том числе и благодаря спокойным тонам...
22.08.2024

Poenta NEUTRAL

Георгий
Отзыв:
Летом мы выбирали доску для пола в доме, чтобы сдавать его в аренду. Здесь наконец нашел именно то, что хотел. Стоимость немного выше по сравнению с обычным ламинатом, и укладка требует больше усилий, но это того стоит. Ощущения от нее действительно приятные.
28.06.2024

We WooD Dark Дуб Coral 150

Дария
Отзыв:
Долго не могла найти темный, практически черный паркет. Это напольное покрытие сразу запало в душу.
27.03.2024

масло Натур УФ

Виктория
Отзыв:
В прошлом месяце заказаывала инженерную доску, быстро доставили. К самому продукту, также, нареканий нет.
25.03.2024

We WooD Light Дуб Polar 130

Хасан
Отзыв:
Благодаря соединению шип-паз, монтаж очень удобный. Советую!
12.03.2024

We WooD Dark Дуб Coral 130

Карина
Отзыв:
Толстая качественная массивная доска. Одназначно рекомендую к заказу!
22.02.2024

Poenta VULKANO

Екатерина Кологривая
Отзыв:
Красивая сербская доска! Очень стильно выглядит. Для гостиной в стиле "Лофт" - лучше варианта не найти.
21.02.2024

Poenta COGNAC

Ульяна Сенченко
Отзыв:
С производителем "Poenta" знакома давно, всегда качественная продукция. Эта массивная доска не исключение.
18.02.2024

We WooD Classic Дуб Honey 130

Вероника Дуденко
Отзыв:
Толстая массивная доска из дуба. Думаю, прослужит не менее 15 лет.
12.02.2024

We WooD Classic Дуб Moon 130

Жанна
Отзыв:
Прочная массивная доска, вживую смотрится еще симпатичнее, чем на фото.
05.02.2024

We WooD Classic Дуб Moon 130

Георгий Георгиевич Сычев
Отзыв:
Да уж, выбор здесь шикарен. Нашил отличную доску для бани на даче. И доставка есть по Ленобласти. Очень удобно.
24.09.2023

We WooD Light Дуб Polar 130

Яшин Тимофей
Отзыв:
Спасибо продавцу за помощь. Помог подобрать подходящую доску. То, что мы и искали. И недорого.
21.09.2023

We WooD Classic Дуб Moon 130

Евгений Скляров
Отзыв:
Красивый, глубокий цвет. Качество - 100% дуб. Пришло без царапин, трещин и других косяков. В целом доволен покупкой
28.05.2023

We WooD Dark Дуб Coral 150

Владислав
Отзыв:
Взяли этот вариант, долго листали, не могли определиться с выбором. Смотрится красиво, цвет насыщенный.
14.05.2023

We WooD Light Дуб Polar 130

Коля Кравцов
Отзыв:
Доставка быстрая по Питеру привезли к указанному времени.
14.05.2023

We WooD Dark Дуб Coral 130

Кирилл
Отзыв:
Супер, сразу видно - дуб! Качество - просто сказка, буду брать ещё.
12.05.2023
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Паркет

Паркет изготавливается из природного дерева в виде небольших планок. Для него используют в основном твердые породы дерева (дуб, клен, железное дерево, ясень, палисандр и др.), что объясняет его прочность и долговечность в эксплуатации. Цена паркета ниже, чем у покрытия из массива, но при этом он смотрится не менее солидно и эффектно. Не требует дополнительной обработки после укладки.

Разновидности паркета

Паркет в зависимости от вида верхнего слоя, может быть:

  • Однополосный - верхний слой это одна цельная полоса;
  • Двухполосный - верхний слой собран из двух полос;
  • Трехполосный- верхний слой из трех полос в ширину.

Чем меньше полос, тем выше цена.

Паркет удобен, прост в укладке, не требует особых навыков. Для укладки используют различные способы: "елочка","сайка", "датский орнамент" и др. Обладает долговечностью - в среднем от 25 до 40 лет и высокой звукоизоляцией. Является экологически чистым материалом, не имеющим посторонних запахов.

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