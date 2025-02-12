Паркет изготавливается из природного дерева в виде небольших планок. Для него используют в основном твердые породы дерева (дуб, клен, железное дерево, ясень, палисандр и др.), что объясняет его прочность и долговечность в эксплуатации. Цена паркета ниже, чем у покрытия из массива, но при этом он смотрится не менее солидно и эффектно. Не требует дополнительной обработки после укладки.

Разновидности паркета

Паркет в зависимости от вида верхнего слоя, может быть:

Однополосный - верхний слой это одна цельная полоса;

Двухполосный - верхний слой собран из двух полос;

Трехполосный- верхний слой из трех полос в ширину.

Чем меньше полос, тем выше цена.

Паркет удобен, прост в укладке, не требует особых навыков. Для укладки используют различные способы: "елочка","сайка", "датский орнамент" и др. Обладает долговечностью - в среднем от 25 до 40 лет и высокой звукоизоляцией. Является экологически чистым материалом, не имеющим посторонних запахов.