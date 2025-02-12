4 000 руб. /м2
Паркет изготавливается из природного дерева в виде небольших планок. Для него используют в основном твердые породы дерева (дуб, клен, железное дерево, ясень, палисандр и др.), что объясняет его прочность и долговечность в эксплуатации. Цена паркета ниже, чем у покрытия из массива, но при этом он смотрится не менее солидно и эффектно. Не требует дополнительной обработки после укладки.
Разновидности паркета
Паркет в зависимости от вида верхнего слоя, может быть:
- Однополосный - верхний слой это одна цельная полоса;
- Двухполосный - верхний слой собран из двух полос;
- Трехполосный- верхний слой из трех полос в ширину.
Чем меньше полос, тем выше цена.
Паркет удобен, прост в укладке, не требует особых навыков. Для укладки используют различные способы: "елочка","сайка", "датский орнамент" и др. Обладает долговечностью - в среднем от 25 до 40 лет и высокой звукоизоляцией. Является экологически чистым материалом, не имеющим посторонних запахов.
Poenta COGNAC
SOLLIN Classic 101
SOLLIN Classic 104
Poenta WHITE
We WooD Dark Дуб Coral 130
масло Натур УФ
We WooD Classic Дуб Moon 130
масло Натур УФ
Poenta NEUTRAL
We WooD Dark Дуб Coral 150
масло Натур УФ
We WooD Light Дуб Polar 130
We WooD Dark Дуб Coral 130
Poenta VULKANO
Poenta COGNAC
We WooD Classic Дуб Honey 130
We WooD Classic Дуб Moon 130
We WooD Classic Дуб Moon 130
We WooD Light Дуб Polar 130
We WooD Classic Дуб Moon 130
We WooD Dark Дуб Coral 150
We WooD Light Дуб Polar 130
We WooD Dark Дуб Coral 130